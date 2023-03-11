В субботу, 11 марта, зафиксировано пять обстрелов по Константиновке Донецкой области. Один человек погиб, трое раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По словам Кириленко, обстрелы носят хаотичный характер, обстреливается как город, так и околицы.

Напомним, накануне россияне обстреляли жилые кварталы Константиновки, ранены 8 человек.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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