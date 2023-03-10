В Константиновке Донецкой области ранены 8 мирных жителей в результате обстрела.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что сегодня были обстреляны жилые кварталы Константиновки из ЗРК С-300 и РСЗО "Ураган".

Пострадали трое мужчин и четыре женщины, также ранен водитель маршрутки. Повреждены 14 частных домов, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрел города продолжается, сообщают в Офисе генпрокурора.

Напомним, 8 марта Константиновку обстреляли из "Торнадо", были ранены два человека.

Ранее войска РФ обстреляли Константиновку из РСЗО, были повреждены жилые дома и газопровод.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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