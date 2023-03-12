За прошлые сутки в Донецкой области в результате интенсивных обстрелов погибли двое мирных жителей - в Константиновке и селе Тоненькое.

Об этом сообщил губернатор области Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

По его словам, еще четыре человека в Донецкой области получили ранения.

Кроме того, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера было зафиксировано пять обстрелов по Константиновке Донецкой области. Один человек погиб, трое раненых. По словам Кириленко, обстрелы носили хаотичный характер, обстреливался как город, так и околицы.

Помимо этого, мы сообщали, что Донецкую область начиная с августа 2022 года в рамках обязательной эвакуации покинули более 50 тысяч человек. Также продолжается эвакуация с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года.

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