Утром во вторник, 14 марта, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что за сутки украинские воины отбили более 100 вражеских атак.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Главное из сводки Генштаба украинской армии на утро 14 марта:

1. На Купянском и Лиманском направлениях атаки отбиты в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.

На Бахмутском направлении - у сел Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

2. За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые.

Украинская авиация нанесла 10 авиаударов. Ракеты и артиллерия поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

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