Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 13 марта.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

На Бахмутском направлении продолжаются бои в Бахмуте. Отбиты атаки россиян в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки, Часов Яра, Ивановского.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ пыталась наступать в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Как заявляют в Генштабе, безуспешно.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону ВСУ. Были отбиты их атаки в направлениях Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия ведет оборонительные действия.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без перемен: формирования наступательных группировок РФ не выявлено. При этом продолжается инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Армия РФ нанесла 29 авиационных и шесть ракетных ударов, совершила более 10 обстрелов из РСЗО.

Авиация ВСУ нанесла 10 ударов.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию с УПЦ, которую выселяют из Лавры.