В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 12 марта. Сообщается, что россияне пытаются атаковать на пяти направлениях и обстреливают Славянск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник продолжает предпринимать попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наступления велись у Двухлетней, Дибровы и Серебрянского лесничества (Купянское и Лиманское направления), Миньковки и Орехово-Василевки (Бахмутское направление), Красногоровки, Каменки, Северного, Невельского, Марьинки, Победы и Угледара (Марьинское, Авдеевское и Шахтерское направления). Армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска, 4 авиационных удара и совершила около 20 обстрелов из РСЗО. Украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники. Артиллерия и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, военной техники и боеприпасов врага.

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, "вагнеровцы" продвигаются в Бахмуте, линия фронта уже проходит по реке в центре города.

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Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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