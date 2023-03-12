Появились фотографии, на которых, как утверждается, видна российская планирующая бомба на основе фугасной авиабомбы ФАБ-500.

Снимки публикуют украинские и российские военные паблики.

Эту бомбу называют аналогом американской барражирующей бомбы GLSDB. В ней есть блок управления и коррекции, который повышает точность удара бомбы. Фото, как пишут, сделано в районе Донецка.

Первые случаи применения этого снаряда были отмечены в начале марта. Запускают ее россияне с самолета Су-34.

Между тем война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях минувших суток.