В сети появилось первое видео использования в Украине американской "умной бомбы" JDAM.

В описании к ролику говорится, что бомбу скинули на российские позиции с помощью авиации. Взрыв оказался очень мощным. Место съемки неизвестно.

О том, что эти бомбы уже переданы в Украину, стало известно только сегодня после слов генерала ВВС США в Европе Джеймса Хекера.

JDAM - это крылья и электроника, которые крепятся к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS.

"Недавно мы отправили [в Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность [наведения]", - сообщил Хекер.

Он уточнил Warzone, что речь конкретно о модификации JDAM-ER, но подробности спецификации неизвестны. Количество JDAM-ER, переданных Украине, ограничено, заявил он.

"У них их достаточно, чтобы нанести пару ударов", - сказал он.

Также напомним в конце февраля Владимир Зеленский сообщил о поставках Украине дальнобойных ракет из Великобритании. Это точно не ATACMS, но что именно, президент не уточнил.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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