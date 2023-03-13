Война в Украине продолжается. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили восемь российских танков, пять боевых бронированных машин, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн и 16 артиллерийских систем.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника за период с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года ориентировочно составили:

  • Личный состав - 159 800 (+710);
  • Танки ‒ 3 474 (+8) ед;
  • Боевые бронированные машины ‒ 6 774 (+5);
  • Артиллерийские системы – 2 503 (+16);
  • РСЗО – 493;
  • Средства ПВО ‒ 259;
  • Самолеты - 304;
  • Вертолеты – 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 109 (+1);
  • Крылатые ракеты ‒ 907;
  • Корабли /катера ‒ 18;
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 5 354 (+6);
  • специальная техника ‒ 251 (+9).

Сводка от Генштаба ВСУ на утро 13 марта - сколько военных потеряла Россия в войне

Сводка от Генштаба ВСУ на утро 13 марта - сколько военных потеряла Россия в войне

Напомним, ранее Сырский заявил, что наши защитники наносят ощутимые потери врагу в Бахмуте.

Также разведка Британии в сводке писала, что российская элита изолируется от населения из-за больших потерь в войне против Украины.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм. 

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