В Генштабе ВСУ озвучили потери армии РФ в Украине на 13 марта
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили восемь российских танков, пять боевых бронированных машин, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн и 16 артиллерийских систем.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника за период с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года ориентировочно составили:
- Личный состав - 159 800 (+710);
- Танки ‒ 3 474 (+8) ед;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 774 (+5);
- Артиллерийские системы – 2 503 (+16);
- РСЗО – 493;
- Средства ПВО ‒ 259;
- Самолеты - 304;
- Вертолеты – 289;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 109 (+1);
- Крылатые ракеты ‒ 907;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 354 (+6);
- специальная техника ‒ 251 (+9).
Напомним, ранее Сырский заявил, что наши защитники наносят ощутимые потери врагу в Бахмуте.
Также разведка Британии в сводке писала, что российская элита изолируется от населения из-за больших потерь в войне против Украины.
Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию с УПЦ, которую выселяют из Лавры.