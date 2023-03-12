Российская армия продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери в войне против Украины. Это несет за собой все большую изоляцию элиты от населения в РФ.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

В сводке говорится, что 21 февраля во время обращения Владимира Путина российские высокопоставленные чиновники были сфотографированы в первых двух рядах. Однако известно, что их дети не присоединились к рядам войск РФ.

Британская разведка пишет, что это подстрекает российское население, особенно в районах, в которых уровень потерь самый высокий.

"Во многих восточных регионах уровень смертности в процентах, вероятно, в 30+ раз выше, чем в Москве. Больше всего страдают этнические меньшинства; в Астрахани около 75% жертв приходится на казахское и татарское меньшинства", - считает разведка.

Поскольку Минобороны России стремится решить проблему постоянной нехватки личного состава, чтобы направить в Украину, российская элита становится все более изолированной, добавляет разведка Британии.

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