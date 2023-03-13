В понедельник, 13 марта, россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке (Донецкая область).

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке. Погибла местная жительница", - сообщил он.

Напомним, 8 марта в Авдеевке после авиаудара обрушился целый подъезд пятиэтажки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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