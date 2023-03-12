В результате прилета ракеты в район автостанции Перевальска, города, примыкающего к Алчевску Луганской области три человека погибли и как минимум 16 получили ранения. Четверо из раненых - дети.

Такие цифры приводят "власти ЛНР".

Прилет случился в час пик, когда на автостанции скопилось немало людей. Вследствие обстрела оказались повреждены близлежащие дома, АЗС, автомобили и автобусы.

Как утверждают в "ЛНР", обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS.

На днях Донецк подвергся обстрелу. В результате удара погиб восьмилетний мальчик.

Война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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