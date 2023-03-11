В Донецке заявляют о гибели восьмилетнего мальчика во время обстрела Куйбышевского района города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Ребенка звали Никита Сафронов. Сегодня, 11 марта, он праздновал свой восьмой день рождения.

С ним погиб его отец, семья ехала в такси.

Ранее мы писали, что, по данным ювенальных прокуров, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 461 ребенок и более 924 получили ранения разной степени тяжести.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, ждёт ли Грузию свержение власти и что это значит для войны в Украине.