В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 461 ребенок и более 924 получили ранения разной степени тяжести.

Такую статистику приводит Офис генпрокурора в телеграм-канале со ссылкой на ювенальных прокуроров.

По состоянию на утро 19 февраля более 1385 детей пострадали в Украине в результате войны.

Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 445. На втором месте по количеству пострадавших детей находится Харьковская область - 272 ребенка. В Киевской пострадали 123 несовершеннолетних, в Херсонской - 87, в Запорожской - 84, в Николаевской - 83, в Черниговской - 68, в Луганской - 66, в Днепропетровской - 64.

17 февраля в результате обстрела войсками РФ Бахмута Донецкой области был ранен 16-летний парень.

Как указали в ведомстве, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по уточнению данных в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала войны в страны Европы прибыли в общей сложности 8 046 560 беженцев из Украины.

А вчера госсекретарь США озвучил потери российских войск на войне в Украине. По его данным, в ходе войны с Украиной были убиты и ранены 200 тысяч россиян.