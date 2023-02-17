Российские военные за минувшие сутки 76 раз обстреляли Херсон и область. В результате три человека погибли, еще семеро травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

По данным ОГА, россияне наносили удары из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и дронов.

Херсон войска РФ атаковали девять раз, под вражеским огнем оказались жилые кварталы. Россияне попали в торговый порт и жилые дома.

Напомним, позавчера россияне тажке обстреляли Херсон. Снаряд убил 70-летнюю женщину, которая шла по улице.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.