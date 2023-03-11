В субботу, 11 марта, в результате обстрела Запорожья разрушены территория и помещения одного из промышленных объектов, поврежден газопровод.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, 11 марта 2023 года, около 15:20 военнослужащие вооруженных сил РФ снова осуществили целевое поражение инфраструктуры Запорожья. Из-за обстрела подверглись разрушениям территория и помещения одного из промышленных объектов, поврежден газопровод", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, россияне применили две ракеты ЗРК С-300.

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