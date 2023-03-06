После завершения разбора завалов разрушенной в результате обстрела пятиэтажки в Запорожье два человека остаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Всего российские ракеты, попавшие в жилую пятиэтажку, унесли жизни 13 жителей Запорожья, в том числе одного ребенка.

"Еще 2 считаются без вести пропавшими. 4 пострадавших сейчас находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.

По данным администрации, 25 квартир разрушены, 10 квартир повреждены.

Как сообщалось ранее, 2 марта россияне ударили по жилой пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен.

Ранее мы писали, что ранее под завалами обрушившейся многоэтажки в Запорожье нашли 8-месячного ребенка. Девочка погибла со своей семьей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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