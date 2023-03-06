Появилось видео движения российской военной техники через Мариуполь в сторону Запорожья.

Его опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

"Вновь идет накопление сил россиян в Мариупольском районе. Колонна за колонной. Сегодня – колонна не менее 15 единиц гусеничной техники из направления Новоазовска через город в сторону Запорожья.

Зафиксирован незначительный переброс БК и техники по Донецкой трассе на Мариуполь. В целом снова рост военного контингента. На этот раз техника большей частью свежая, а не снятая с консервации", – написал он.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что РФ пытается местами улучшить тактическое положение и готовит условия для наступлений на Запорожском направлении.

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