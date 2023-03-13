В Авдеевке после обстрела из "Урагана" погибла женщина, в Константиновке - пятеро раненных. Фото
В Авдеевке в результате обстрела из РСЗО "Ураган" погибла женщина, а в Константиновке - пять человек ранены.
Об этом сообщает Офис генпрокурора и публикует фото.
Повреждены частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки и автомобили.
Напомним, ранее "Страна" писала об обстреле школы в Авдеевке, в результате которого погибла местная жительница.
Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.
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