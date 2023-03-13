В Херсонской области россияне обстреляли бригаду энергетиков во время выполнения аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в своем Telegram-канале.

Событие произошло в одном из населенных пунктов Дарьевской громады.

"По предварительной информации, из-за подлого российского удара ранения получил один электрик. В эти минуты пострадавшего везут в ближайшее медучреждение, где врачи окажут ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, с 13 марта в Херсонской области вводят усиленный комендантский час из-за возможного пребывания на территории Херсона российских ДРГ.

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