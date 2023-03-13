В Херсонской области с 13 марта вводят усиленный комендантский час. Он будет действовать с 17:00 до 06:30 утра.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Причина - возможное пребывание на территории Херсона российских ДРГ, сообщил Прокудин.

Усиленный режим комендантского часа продлится до 17 марта.

"Поэтому все, кому нужно выехать за границы области, прошу это сделать немедленно, а в дальнейшем - планировать свое время пребывания на территории города и области", - сообщил он.

Напомним, накануне Силы обороны Украины предупредили очередную попытку россиян высадить диверсионно-разведывательную группу на острова возле Херсона, в результате операции было уничтожено семь российских лодок.

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