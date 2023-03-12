Со среды, 15 марта, в Херсонской области отменяется "сухой закон": разрешат торговлю спиртными напитками.

Об этом сообщил в видеообращении глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, торговать алкоголем можно будет на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства. Правда, временное окно, когда разрешат продавать спиртное, невелико: с 10:00 до 15:00. При этом будет действовать запрет на продажу крепких напитков военнослужащим и правоохранителям.

Это решение пока вводится на месяц. Его цель, говорит Прокудин, помочь восстановлению экономики региона. А введен "сухой закон" был в середине ноября прошлого года, после освобождения Херсона.

Тем временем на Херсонщине не прекращаются обстрелы. Так, за прошедшие сутки российская армия 29 раз обстреляла Херсон и область. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения.

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