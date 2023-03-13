В Запорожской области поезда меняют движение из-за повреждений обстрелами ж/д инфраструктуры. Список
В понедельник, 13 марта, в Запорожской и Днепропетровской областях изменили движение ряда пригородных поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обстрелов.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация (ОВА) в своем телеграм-канале.
"В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры в результате вражеских обстрелов временно изменено расписание движения отдельных пригородных поездов Приднепровской магистрали", - заявили в ОВА.
В частности, речь идет о следующих пригородных поездах:
- № 6075 Запорожье-2 - Кривой Рог - Главный будет курсировать до ст. Марганец;
- № 6496 Никополь – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;
- № 6495 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
- № 6491 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
- № 6492 Никополь - Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;
- № 6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Запорожья разрушен промышленный объект и поврежден газопровод.
Также мы писали, что из Никополя уехали половина жителей.
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