В понедельник, 13 марта, в Запорожской и Днепропетровской областях изменили движение ряда пригородных поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обстрелов.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация (ОВА) в своем телеграм-канале.

"В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры в результате вражеских обстрелов временно изменено расписание движения отдельных пригородных поездов Приднепровской магистрали", - заявили в ОВА.

В частности, речь идет о следующих пригородных поездах:

№ 6075 Запорожье-2 - Кривой Рог - Главный будет курсировать до ст. Марганец;

№ 6496 Никополь – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;

№ 6495 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;

№ 6491 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;

№ 6492 Никополь - Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;

№ 6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Запорожья разрушен промышленный объект и поврежден газопровод.

Также мы писали, что из Никополя уехали половина жителей.