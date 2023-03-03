В последнее время поезда "Укрзализныци" ("УЗ") часто стали сходить с рельсов.

В частности, как стало известно "Стране" из собственных источников в "УЗ", днем в пятницу, 3 марта, при манёврах сошёл с рельсов дизель-поезд по станции Борщаговка-Техническая на Юге Киева (последствия - на фото). Источники "Страны" в "Укрзализныце" говорят, что на движение поездов авария не повлияла.

Также, как выяснила "Страна", вчера произошел сход грузового вагона на станции Вишневое.

"Вагон сошёл на стрелочном переводе в 18:00, подняли в 23:00. Причина схода - либо неисправность стрелочного перевода, либо стрелка перевелась под составом (скорее всего, так и было, потому как сошёл не первый и не последний вагон)", - сказал источник в "УЗ".

Кроме того, как выяснила "Страна", три дня назад произошла авария в Фастове: электропоезд при выезде из депо проехал запрещающий сигнал и повредил стрелочный перевод.

"Проезд поезда на запрещающий сигнал - серьёзное ЧП, последствия такого бывают похожими на то, что произошло на днях в Греции - лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов, жуткая катастрофа, почти 40 погибших, более полусотни раненых", - рассказал источник.

Среди причин того, почему в последнее время участились случаи схода вагонов с рельсов и аварии на стрелочных переводах, собеседники "Страны" в "УЗ" называют "потерю контроля за технологией и безопасностью движения".

Напомним, источники в правительстве рассказали "Стране", что одна из главных причин увольнения главы "УЗ" Александра Камышина - очень плохое состояние железных дорог, а последней каплей стал сход с рельсов поезда Киев-Варшава накануне приезда президента США Джо Байдена, который должен был ехать в Киев по такому же маршруту.

Ранее мы писали, что 1 марта на переезде в Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд.