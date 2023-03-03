На сайте президента появился указ о назначении экс-главы "Укрзализныци" Александра Камышина внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Кроме того, вчера на сайте президента появился указ о награждении ряда коллег Камышина по УЗ орденами за заслуги 2 и 3 степени.

Источник "Страны" в "Укрзализныце" называет оба этих указа своеобразными "отступными" для Камышина.

"Это не случайность: отставка - и сразу подряд такие указы. Первое: чтобы Камышин ушел тихо, его назначили советником президента - чтобы сохранить реноме. Второе: видимо, перед уходом Камышин попросил наградить своих соратников (это начальники дорог, люди из ближайшего окружения), чтобы сохранить с ними тесные отношения", - говорит источник.

Кроме того, сам Камышин анонсировал, что его должны назначить главой офиса евроинтеграции "УЗ". По словам источника "Страны", эти планы остаются в силе.

"Но смысл в том, что этого офиса пока в структуре нет. Для того, чтобы можно было назначить Камышина, нужно его сначала создать. А для этого потребуется определенное время", - говорит собеседник "Страны".

Напомним, ранее источники в правительстве рассказали "Стране", что главная причина увольнения Камышина - очень плохое состояние железных дорог, а последней каплей стал сход с рельсов поезда Киев-Варшава накануне приезда Байдена, который должен был ехать в Киев по такому же маршруту.