Глава правления "Укрзализныци" уходит в отставку
Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку. Он возглавит Офис по евроинтеграции УЗ в Европе.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю Офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе", - написал он.
Справка. Камышин с 2009 по 2012 годы руководил Карловским машиностроительным заводом. В 2012-2019 годах работал в компании SCM, где занимал должность инвестиционного менеджера и члена Набсовета транспортных холдингов группы SCM.
С начала 2020 года до прихода в Мининфраструктуры был управляющим партнером инвесткомпании Fortior Capital.
С 11 августа 2021 по март 2022 года он исполнял обязанности председателя правления АО УЗ. После этого его утвердили на должность главы компании на постоянной основе сроком на 4 года.
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