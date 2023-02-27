Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку. Он возглавит Офис по евроинтеграции УЗ в Европе.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю Офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе", - написал он.

Справка. Камышин с 2009 по 2012 годы руководил Карловским машиностроительным заводом. В 2012-2019 годах работал в компании SCM, где занимал должность инвестиционного менеджера и члена Набсовета транспортных холдингов группы SCM.

С начала 2020 года до прихода в Мининфраструктуры был управляющим партнером инвесткомпании Fortior Capital.

С 11 августа 2021 по март 2022 года он исполнял обязанности председателя правления АО УЗ. После этого его утвердили на должность главы компании на постоянной основе сроком на 4 года.

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