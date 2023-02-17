"Укрзализныця" завершила реконструкцию двух участков на границе с Польшей, что позволило восстановить международный железнодорожный маршрут по европейскому пути Перемышль-Нижанковичи-Хыров-Смольница-Устрики Долишни-Загуж, больше известный как "Линия 102".

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

"Линия 102" - это два участка, которые из Хирова (Львовщина) ведут в Польшу. Также восстановлена инфраструктура участка Хыров - Самбор.

На выполнение всех инфраструктурных работ железнодорожникам понадобилось меньше года. В итоге отремонтировано 68,3 км путей; 10 мостов; 4 пассажирские платформы; 9 зданий и сооружений технологического назначения; вокзалы в Хырове, Нижанковичах и Старжаве.

Это в 5 раз сократит расстояние пути от пограничного города Кросценко до Перемышля, обновит пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Варшава - Загуж, Устшики Дольное - Хырев, Ясло - Хыров.

При этом движение через украинскую станцию Хыров станет самым быстрым железнодорожным сообщением между несколькими уездами польского Подкарпатского воеводства, резюмировали в "УЗ".

Как писала "Страна", Укрзализныця пустила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который следует через Киев.

Также "Укрзализныця" расширила сообщение между Донецкой и Харьковской областями.