"Укрзализныця" ко Дню всех влюбленных запускает романтический экспресс - "Поезд к тебе". Как сообщает пресс-служба перевозчика, путешествие продлится 2,5 часа по кольцу вокруг Киева.

Отправление 14 февраля в 18:56, а в выходные, 18 и 19 февраля в 12:56.

"Мы предлагаем именно такой оригинальный вариант праздничного досуга: в новеньком вагоне, купе на двоих, под романтичную музыку, с возможностью заказать специальное меню от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, который также угощает первых лиц наших дипломатических рейсов", - говорится в сообщении.

Билеты на этот рейс стоят 211 грн. Их можно найти в приложении "Укрзализныця" по запросу Киев-Пассажирский - Киев-Романтический.

Однако на данный момент в мобильном приложении "Укрзализныця" доступных билетов нет.

Как сообщала "Страна", Укрзализныця пустила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который следует через Киев.

Ранее "Укрзализныця" расширила сообщение между Донецкой и Харьковской областями.

Тем временем война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, сколько и за что требуют деньги с украинских солдат и вдов.