Александра Камышина, который объявил об отставке с поста главы правления "Укрзализныци", назначили внештатным советником президента.

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

"Назначить Камышина Александра Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента от 3 марта.

Напомним, 27 февраля глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку. Он также заявил, что в будущем он возглавит Офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Как сообщал источник, последней каплей для увольнения главы "Укрзализныци" стал сход с рельсов поезда перед визитом Байдена. Он заявил, что Камышиным были давно недовольны. Кроме того, добавил, что тот так и не смог разобраться в технологических процессах железнодорожной отрасли.

Кроме того, мы сообщали о том, что обязанности главы правления "Укрзализныци" будет исполнять член совета директоров компании Евгений Лященко. Об этом сообщил член совета директоров УЗ Орест Лагунов. Лященко занимает должность члена совета директоров УЗ с октября 2021 года.