Обязанности главы правления "Укрзализныци" будет исполнять член совета директоров компании Евгений Лященко.

Об этом сообщил в комментарии под своим же постом в Фейсбуке член совета директоров УЗ Орест Лагунов.

"Евгений Лященко будет выполнять обязанности - он мощный, с высокой степенью доверия", - ответил Лагунов на комментарий Наталии Жвагиной.

Лященко занимает должность члена совета директоров УЗ с октября 2021 года, ранее он был генеральным директором Media Group Ukraine.

Напомним, вчера глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку. Он возглавит Офис по евроинтеграции УЗ в Европе.

Как сообщал источник, последней каплей для увольнения главы Укрзализныци стал сход с рельсов поезда перед визитом Байдена. Он заявил, что Камышиным были давно недовольны. Кроме того, добавил, что тот так и не смог разобраться в технологических процессах железнодорожной отрасли.

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