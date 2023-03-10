"Укрзализныця" начинает плановый ремонт инфраструктуры, который позволят ускорить движение и гарантировать более безопасные и качественные маршруты. В связи с этим вносятся временные изменения в расписании движения ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что на участке Фастов - Козятин в течение плановых ремонтных работ все 37 поездов будут замедлены на 5-25 минут.

На участке Одесса - Подольск с 27 марта по 14 апреля меняется расписание движения 9 поездов до 5 минут на пути следования.

Изменения также будут касаться ряда поездов на Раховском направлении. Так, поезд №55 Киев - Рахов с 26 марта по 9 мая будет отправляться из столицы в 18:41 и заканчивать свой маршрут в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 Рахов - Киев с 27 марта по 10 мая будет начинаться в Ивано-Франковске (вместо Рахова) и будет следовать привычному расписанию движения (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22).

Кроме того, станция Ясиня станет временной конечной для поезда №95/96 Киев - Рахов с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Ясини - с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной станции Рахов.

Для поезда №25/26 Одесса - Рахов с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Яремче - с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней временной конечной станцией станет Яремче. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной станции Рахов.

К тому же, в период с 27 марта по 10 мая региональный поезд №809/810 Львов - Рахов - Львов будет курсировать только выходными днями, а пригородный поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое - Коломыя будет следовать Коломыя - Яремче - Коломыя (кроме выходных, когда будет доезжать до Делового).

"Марморосский экспресс" №753/754/755/756 Рахов - Валя Вишеулуй - Рахов не будет курсировать с 27 марта по 10 мая.

Тем временем с 12 марта возвращается рейс №807/808 Львов - Коломыя - Львов.

Отмечается, что все обновленные графики будут доступны в приложении и на сайте "Укрзализныци" синхронно с открытием продаж на указанные даты.

Напомним, "Укрзализныця" открыла после реконструкции два участка, ведущие в Польшу.

Также мы писали, что "Укрзализныця" расширила сообщение между Донецкой и Харьковской областями.