За прошедшие сутки войска РФ обстреляли приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

В частности, из артиллерии танков и минометов российские войска обстреливали Купянск, Двуречную, Западное, Стрелку, Большой Бурлук и другие н.п.

К счастью, никто не пострадал.

Синегубов добавил, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили еще 107 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и сопротивляются врагу. За прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в направлении Двуречной, но под огнем украинских бойцов отступил с потерями", - добавил Синегубов.

Напомним, утром войска РФ атаковали Николаевскую область. Разрушены дома, есть погибший.

Также Генштаб ВСУ рассказал в сводке, что происходит на фронте 13 марта.

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Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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