Американо-украинское военное содружество медленно трещит по швам. Таким заявлением начинает свою сегодняшнюю статью издание Politico.

Материал опубликован в воскресенье, 12 марта, на сайте издания.

По прошествии более года после начала войны за кулисами между Вашингтоном и Киевом нарастают разногласия по поводу целей войны, и вырисовываются потенциальные точки напряжения в отношении того, как и когда закончится конфликт, констатирует Politico.

Издание выделяет такие точки напряжения между Украиной и США: диверсия на газопроводе "Северный поток", жестокая, изматывающая оборона стратегически не важного украинского города Бахмут и планы Украины по борьбе за Крым.

Особое значение сейчас приобретает вопрос Бахмута. Украина не хочет оставлять разрушенный город. Многие чиновники администрации США начали беспокоиться о том, что Украина тратит в Бахмуте столько живой силы и боеприпасов, что это может лишить ВСУ возможности начать крупное контрнаступление весной. Киев пока игнорирует мнение Вашингтона.

Также временами возникали недоразумения по поводу поставок Вашингтоном оружия в Украину. Соединенные Штаты, безусловно, отправили на фронт большую часть оружия и снаряжения, но Киев всегда хотел получать больше. По словам двух чиновников Белого дома, не уполномоченных публично говорить о частных беседах, хотя большинство в Вашингтоне понимают отчаянное желание Киева защитить себя, в администрации Джо Байдена ворчат по поводу постоянных просьб, а иногда и по поводу того, что Зеленский не проявлял должной благодарности.

Недавнее сообщение о том, что Пентагон против предоставления Международному уголовному суду доказательств возможных военных преступлений России, также нанесло еще один удар по американо-украинскому единству.

Хотя Байден пообещал неизменную поддержку, США ясно дали понять Киеву, что они не могут бесконечно финансировать Украину на таком же уровне. Среди тех, кто выразил сомнение в долгосрочной поддержке, числится спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, который заявил, что США не предложат Украине карт-бланш, а также отклонил приглашение Зеленского поехать в Киев.

"Настойчивое требование Зеленского о том, чтобы вся Украина, включая Крым, который находится под контролем России с 2014 года, была возвращена Украине до начала каких-либо мирных переговоров, только продлит войну, считают официальные лица США", - пишет Politico.

Более того, Пентагон постоянно выражал сомнения в том, что украинские силы, несмотря на то, что они вооружены новейшим западным оружием, смогут вытеснить Россию из Крыма.

В Вашингтоне уже поползли слухи о том, насколько будет надежным слово Байдена, данное Украине о неизменности поддержки, с учетом приближения президентских выборов.

"В истории еще не было войны без неудач и испытаний. Вопрос не в том, есть ли у украинцев неудачи, а в том, как они на них реагируют и преодолевают", - завершает Politico статью словами члена Палаты представителей, ветерана армии Джейсона Кроу.

Ранее мы писали, что накануне газета The Wall Street Journal написала, что некоторые западные официальные лица считают, что недавние активные усилия России по созданию надежных оборонительных линий вдоль целых участков линии фронта на востоке и юге Украины сделали перспективу прорыва фронта в ходе контрнаступления ВСУ менее вероятной.

Также "Страна" сообщала, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Бахмут имеет больше символическое, а не стратегическое значение.