Некоторые западные официальные лица считают, что недавние активные усилия России по созданию надежных оборонительных линий вдоль целых участков линии фронта на востоке и юге Украины сделали перспективу прорыва фронта в ходе контрнаступления ВСУ менее вероятной.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"В США некоторые законодатели-республиканцы призвали положить конец тому, что они называют "карт-бланш" для Украины, и на Украину нарастает давление, чтобы она одержала военную победу до президентских выборов в следующем году", – также говорится в публикации.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщалось, что ЧВК "Вагнер" истощает украинскую армию в Бахмуте, "смертельный бой ставит под угрозу способность Киева к весеннему наступлению".

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.