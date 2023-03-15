Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личный состав - около 161 520 человек (+980 за сутки),

танки - 3 492 (+8) единиц,

боевые бронированные машины - 6 799 (+10),

артиллерийские системы - 2 528 (+9),

РСЗО - 502 (+7),

средства ПВО - 262 (+2),

самолеты - 304,

вертолеты - 289,

автомобильная техника - 5 377 (+10),

корабли/катера - 18,

БПЛА - 2 132 (+12),

специальная техника - 257 (+1),

крылатые ракеты - 907.

Ранее разведка Британии сообщала, что российская элита изолируется от населения из-за больших потерь в войне против Украины.

Также сообщалось, что The Washington Post писала, что готовность Украины начать весеннее наступление оказалась под сомнением из-за потерь ВСУ в течение года.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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