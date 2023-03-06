РФ замещает потери своей тяжелой бронетехники развертыванием техники 60-летней давности - танков Т-62 и бронетранспортеров БТР-50.

Об этом сообщает британская разведка.

По ее оценке, существует реальная вероятность, что даже главная танковая группировка РФ (первая танковая армия) будет переоснащена Т-62, хотя ранее планировалось усилить ее российскими танками нового поколения Т-14 "Армата".

С лета 2022 примерно 800 Т-62 были сняты с хранения. Некоторые из них получили модернизированные прицельные комплексы, чтобы повысить их эффективность в ночное время, однако у них все равно будет множество уязвимых мест, в том числе отсутствие современной динамической защиты, отмечают западные аналитики.

Напомним, что в январе британская разведка сообщала про Т-14 на полигоне на юге России, а проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию.

Тогда аналитики отмечали, что любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России, так как в течение одиннадцати лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах.

Также британская разведка предполагала, что РФ не удастся довести производство своих новых танков Т-14 "Армата" до боеспособного уровня. Сообщалось, что российские войска неохотно принимали выделенный им первый транш Т-14, поскольку машины находились в "плачевном состоянии".