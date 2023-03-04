Из-за нехватки мощностей для снабжения Украины, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post, которое она опубликовала сегодня.

Ориентировочная стоимость проекта - 200 миллионов евро. Мощность - до 400 танков в год.

"Переговоры с украинским правительством - многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца", - отметил Паппергер.

По его оценке, для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков, и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке.

"Даже если Германия передаст все 300 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, их будет слишком мало", - добавил Армин Паппергер.

Собеседник издания признал, что концерн работает "на полную мощь".

"Мы уже ввели в строй более 40 боевых машин пехоты Marder, к концу года их будет около 100. Из заказанных 50 Leopard 2A4 готовы около 30 танков. Кроме того, имеются около 100 Leopard 1 старой конструкции, из которых мы на сегодняшний день можем сделать пригодными к эксплуатации 88", - указал генеральный директор Rheinmetall.

Ранее также сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о поставках танка нового поколения Panther KF51 с дистанционным управлением и дроном-камикадзе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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