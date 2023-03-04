Российскую военную технику пытались подорвать при транспортировке через Уссурийск.

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его сведениям, на ж/д путях станции "Уссурийск-2" в Приморском крае обнаружили связку странных цилиндров, состоящих из неизвестного вещества. Они были крепко перемотаны бечевкой и накрыты тканью.

Эксперты выяснили, что в связке было почти 1,5 кг бездымного трубчатого пороха. Его используют при снаряжении боеприпасов для ствольной артиллерии, и он может взрываться от любого детонатора.

Примечательно, что за четыре дня до обнаружения взрывчатки на этой станции формировался состав, перевозящий военную технику российской армии.

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