14 марта в Днепропетровской области украинские военные сбили российский БПЛА, вероятно "Орлан-10".

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в телеграм-канале.

"Наши военные приземлили очередной вражеский беспилотник. Вероятно, это был Орлан-10. Благодарю защитников из воздушного командования "Восток", что днем и ночью охраняют небо над регионом", - написал Лысак.

Напомним, что 9 марта Днепропетровщину атаковали дронами и ракетами, были повреждены энергоинфраструктура и предприятия, погиб человек.

Ранее главком Валерий Залужный рассказал, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Украине во время ночной массированной атаки 9 марта.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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