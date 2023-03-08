Украинская компания AeroDrone заявила о запуске серийного производства беспилотников, способных летать на 3100 км. То есть смогут долететь до Москвы и обратно.

Об этом сообщил один из совладельцев стартапа Дмитрий Шимков в интервью изданию Dev.ua.

Компания уже прошла сертификацию и заключила контракт с Минобороны.

Заявляется, что дроны D-80 Discovery и E-300 Enterprise способны нести до 80 и 300 кг полезной нагрузки соответственно. Правда, для полета на 3 тыс. км придется уменьшить полезный груз.

"Если установить бак 350 литров, то расстояние можно увеличить даже до 3100 км. Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть - на груз. То есть, в зависимости от целей полета", - говорит Шимкив.

Такие дроны стоят от 250 до 450 тыс. долларов в зависимости от комплектации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минобороны Украины заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями беспилотников.

Также руководитель конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко рассказал, что в Украине произведен первый успешный запуск беспилотника с помощью ракетного двигателя.