В Украине произведен первый успешный запуск беспилотника с помощью ракетного двигателя.

Об этом сообщил руководитель конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко, обнародовав соответствующее видео.

"Первый в Украине ракетный старт БПЛА прошёл успешно! Украине нужны ракеты", - написал он.

NAURocket - студенческое конструкторское бюро экспериментального ракетостроения Национального авиационного университета (НАУ).

Напомним, в госконцерн "Укроборонпром" заявил, что дрон может нести 75 кг полезного груза и 13 января сообщалось, что БПЛА прошел летные испытания.

Также ранее в"Укроборонпроме" заявили, что разработанная модель беспилотников частично состоит из деталей иностранного производства, однако разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, сборка и техническое обслуживание дронов осуществляется отечественными специалистами.

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