В Сети появилось видео обломков беспилотника, который был сбит в субботу, 4 марта, в районе Гвардейского под Симферополем.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Местные паблики пишут, что он упал на территории садового товарищества и сдетонировал. На месте взрыва большая воронка.

Утверждается, что это мог быть беспилотник "Стриж".

Официального подтверждения пока нет.

Ранее мы писали, что недавно в Крыму взорвали железнодорожное полотно в окрестностях Симферополя.

Также "Страна" рассказывала, что в РФ власти Подмосковья заявили о падении беспилотника. В сети сообщают, что дрон упал у объекта "Газпрома".

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