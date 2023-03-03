В пятницу, 3 марта, половина Севастополя осталась без света.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Ситуацию объясняют скачком напряжения в высоковольтных электрических сетях "Севастопольэнерго".

Ранее мы писали, что на днях в Евпатории в Крыму пропала вода из-за крупной аварии на водоводе. В городе закрыли школы и детские сады, а 120 тысяч жителей остались без воды. Кроме того, вода пропала и в Красноперекопске, который расположен при въезде в Крым с материка и находится примерно в 90 километрах от Евпатории.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.