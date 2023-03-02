В пятницу, 3 марта, не будет отключений света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом пишет в Telegram пресс-служба компании ДТЭК.

Сообщается об отсутствии планов отключений и в других регионах.

Ранее мы писали, что, по данным "Укрэнерго", в результате обстрелов минувшей ночью есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Там проводятся ремонтные работы.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.