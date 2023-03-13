Глава МИД Дмитрий Кулеба внес на утверждение президента кандидатуры послов в Китае, Индии и Бразилии.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

При этом министр сообщает, что ищет сильных кандидатов на должности послов в ряд стран Африки. По его словам, всего в более чем 20 странах сейчас есть вакансии послов Украины.

Однако Кулеба уточнил, что "при условии равных профессиональных показателей будет отдавать предпочтение женщинам".

Ранее сообщалось, что Северная Африка стала ускоренными темпами скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты. Это происходит в результате сокращения закупок Европой из-за санкций. При этом, как отмечает WSJ, Евросоюз беспокоится о том, что таким образом будут обходиться введенные им ограничения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию с УПЦ, которую выселяют из Лавры.