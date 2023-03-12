Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал скоординированной акцией публикации о "проукраинской группировке", заподозренной в совершении диверсий на газопроводах "Северный поток".

Об этом он заявил в интервью Bild.

"Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция", - заявил Кулеба.

Он также сообщил, что намерен обсудить эту тему с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Я с нетерпением жду разговора об этом, а также о других вопросах, Анналена Бербок прокомментировала это, и я с ней согласен. Надо дождаться выводов официального расследования, потому что происходящее сейчас является своего рода навешиванием ярлыков", - сказал украинский министр.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность украинцев к подрыву "Северных потоков".

Кроме того, вчера Bild писал, что все более сомнительной становится версия о "проукраинской группе", которая якобы подорвала газопроводы "Северный поток" в Балтийском море с использованием парусной яхты.

Также и в Кремле сомневаются, что Украина смогла бы подорвать "Северные потоки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал диверсию слишком сложной задачей, которая была по плечу хорошо обученной государственной спецслужбе, которых в мире не так много.