Немецкое правительство не подписывает контракты с промышленностью на производство боеприпасов для Украины.

Об этом в интервью Bild заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр назвал недостаток боеприпасов проблемой "номер один" в борьбе с российской армией.

"Германия действительно могла бы больше помочь с боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами", - сказал Кулеба.

"Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Следовательно, проблема в правительстве", - сказал он.

Ранее американские СМИ сообщали, что Байден предложил Шольцу перенести производство снарядов для Киева на территорию США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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