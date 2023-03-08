Правительство Германии объявило о новых поставках военной помощи Украине, в которую вошли еще две зенитные самоходные установки Gepard (всего 34) и шесть тысяч боеприпасов к ним.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны ФРГ.

Также немецкое правительство передало еще два автомобиля для пограничников (всего 122), шесть мобильных антенн (теперь их 30), 13 танковых мостоукладчиков Biber (всего 20), которые применяются войсками для форсирования различных преград.

Ранее издание The Economist писало, что Украину усиленно готовят к большому наступлению, и за последние три месяца прибыло 40% всей военной помощи, оказанной за время после начала вторжения.

Также сегодня министр обороны Германии Борис Писториуc заявил, что обещанные ФРГ и Португалией боевые танки для Украины будут доставлены к концу марта.

Кроме того, вчера глава Минобороны Польши заявил, что установки ЗРК Patriot уже в Украине.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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