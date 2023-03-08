Министр обороны Германии Борис Писториуc заявил, что обещанные ФРГ и Португалией боевые танки для Украины будут доставлены к концу марта.

Об этом сообщает Spiegel.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard-2A6 и 3 португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце", - заявил он в кулуарах встречи ЕС по обороне.

Танки прибудут в страну вместе с обученными экипажами, а затем могут быть переброшены в зону боевых действий.

Напомним, 22 февраля польский МИД заявлял, что 14 танков Leopard 2 будут переданы в течение двух-трех недель после завершения подготовки украинских войск.

Также сообщалось, что СМИ писали, что Португалия передумала давать Украине танки. Однако власти настаивали, что передача состоится.

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