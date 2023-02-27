Польша планирует передать Украине остаток обещанных танков Leopard 2 в течение нескольких недель.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в комментарии PAP.

На вопрос, когда Украина получит еще 10 обещанных танков Leopard, Дворчик ответил: "В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения. Это перспектива нескольких недель".

Он рассказал, что Варшава совсем скоро передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72. По его словам, поставки этих танков являются вопросом недель, "если не раньше".

"Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", - добавил он.

Напомним, 24 февраля в Украину прибыли первые обещанные Варшавой танки Leopard 2. Речь идет о четырех единицах.

Тогда же сообщалось, что Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy в течение ближайших дней.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус решил довести общее количество запланированных поставок Киеву с 14 до 18 танков Leopard 2A6.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.